Американка случайно убила своего парня во время съемки видео для YouTube

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В американском штате Меннисота местная жительница по имени Монализа Перес во время съемки ролика для YouTube случайно застрелила своего молодого человека Педро Руиза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сообщает пара решила проверить, сможет ли пуля застрять в книге. Для эксперимента молодые люди взяли пистолет Desert Eagle и энциклопедию в твердой обложке.

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Затем Педро прикрыл грудь книгой, а Монализа нажала на курок. В результате пуля пробила обложку и вошла в грудь парня. Девушка тут же вызвала спасателей, но спасти молодого человека не удалось.

Отмечается, что идея такого сюжета принадлежала Педро, который таким способом хотел повысить популярность канала, Однако теперь Монализе грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч долларов.


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