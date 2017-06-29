Максакова о гибели мужа: «Путину не нужно было это убийство»

Оперная певица Мария Максакова считает, что убийство ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заказали российские криминальные авторитеты. Об этом Максакова заявила в интервью телеканалу «Дождь».

Убийство, по ее мнению, не носило политический характер. «Путину не нужно было это убийство», — подчеркнула Максакова. «След идет к российским криминальным авторитетам», — сказала она.

В мае Максакова называла в качестве заказчика убийства имя экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ Олега Феоктистова. Теперь же она заявила «Дождю», что не считает, что Феоктистов лично отдавал приказ. Такой «подарок», по мнению Максаковой, ему преподнесли криминальные авторитеты.

Реклама

«След идет к российским криминальным авторитетам, которые «крышуются» вот теми самыми людьми, о которых я говорю», — утверждает Максакова. Она не стала называть их имен корреспонденту Дождя.













Aizvērt В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix







Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Напавший на Вороненкова — бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов — был застрелен охранником экс-депутата.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил вину за гибель Вороненкова на Украину.

Вороненков переехал на Украину в конце 2016 года и получил гражданство этой страны. В начале 2017 года бывший депутат дал интервью украинским СМИ, в котором подверг резкой критике власти РФ, в частности, сравнив Россию с «нацистской Германией».

По делу об убийстве бывшего депутата Госдумы арестован один подозреваемый — Ярослав Тарасенко, который, по версии следствия, привез Паршова на место преступления. Еще один фигурант дела — сослуживец Паршова Ярослав Левенец — объявлен в розыск.

Еще по этой теме