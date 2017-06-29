Максакова о гибели мужа: «Путину не нужно было это убийство»

 

Фото: Facebook

Оперная певица Мария Максакова считает, что убийство ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заказали российские криминальные авторитеты. Об этом Максакова заявила в интервью телеканалу «Дождь».

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Убийство, по ее мнению, не носило политический характер. «Путину не нужно было это убийство», — подчеркнула Максакова. «След идет к российским криминальным авторитетам», — сказала она.

В мае Максакова называла в качестве заказчика убийства имя экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ Олега Феоктистова. Теперь же она заявила «Дождю», что не считает, что Феоктистов лично отдавал приказ. Такой «подарок», по мнению Максаковой, ему преподнесли криминальные авторитеты.

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«След идет к российским криминальным авторитетам, которые «крышуются» вот теми самыми людьми, о которых я говорю», — утверждает Максакова. Она не стала называть их имен корреспонденту Дождя.

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Фото: В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова0

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Напавший на Вороненкова — бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов — был застрелен охранником экс-депутата.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил вину за гибель Вороненкова на Украину.

Вороненков переехал на Украину в конце 2016 года и получил гражданство этой страны. В начале 2017 года бывший депутат дал интервью украинским СМИ, в котором подверг резкой критике власти РФ, в частности, сравнив Россию с «нацистской Германией».

По делу об убийстве бывшего депутата Госдумы арестован один подозреваемый — Ярослав Тарасенко, который, по версии следствия, привез Паршова на место преступления. Еще один фигурант дела — сослуживец Паршова Ярослав Левенец — объявлен в розыск.

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