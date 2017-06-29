Вирус Petya вслед за «Роснефтью» добрался до компьютеров «Газпрома»

Компания «Газпром» подверглась 27 июня заражению глобальным вирусом-вымогателем Petya, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в правительстве РФ и человека, участвующего в расследовании инцидента.

Источник РБК в «Газпроме» между тем отверг информацию Reuters: 27 июня компьютеры в центральном офисе компании работали без перебоев, в компании «все спокойно» и никаких вирусов нет.

В самом «Газпроме» информацию комментировать отказались.

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Крупная атака вируса-вымогателя была зафиксирована 27 июня. В России были заражены несколько компаний, в том числе «Роснефть». На Украине пострадала правительственная компьютерная сеть.

Хакерская атака распространилась и на страны Европы - среди пострадавших специалисты называли, в частности, компьютерные сети в Великобритании, Норвегии, Голландии, Ииндии, Литве.







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