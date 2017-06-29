Помощник Путина констатировал новую холодную войну между РФ и США

Отношения между Россией и США в настоящее время находятся в тяжелейшем кризисе, который требует скорейшего преодоления ради поддержания мировой стабильности и безопасности. Это констатировали участники международного форума «Примаковские чтения» в Москве 29 июня, сообщает РБК.

«Можно констатировать, что к нормальной совместной работе по выправлению находящегося в глубоком кризисе двустороннего взаимодействия <...> две крупнейшие ядерные державы так и не приступили», - цитирует агентство высказывания помощника президента РФ Юрия Ушакова на открытии «чтений», которые будут проходить 29 и 30 июня в Центре международной торговли.

«Что касается российской стороны, то мы, конечно, можем и дальше ждать, пока внутриамериканские страсти улягутся, но такое топтание на месте все-таки считаем непозволительным, ведь на кон поставлено не только то, что касается Москвы и Вашингтона, но и решение задач мирового масштаба, имеющих значение для глобальной безопасности и глобальной стабильности», - подчеркнул Ушаков.

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Отношения России и США - одна из главных тем нынешней встречи официальных лиц, ученых, дипломатов и экспертов.

В форуме принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его заместители.

30 июня на мероприятии выступит экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которого американские СМИ называют «доверенным лицом Путина». Владимир Путин должен встретиться с Киссинджером 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В конце прошлого года немецкая газета Bild писала, что при Трампе Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях и должен будет предотвратить новую холодную войну.

Вашингтон чувствуют свое превосходство, и в этом плане «президент Трамп похож больше на своих предшественников»,

отметил в своем вступительном слове на «Примаковских чтениях» глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, России и США надо возвращаться «к логике 1980-х годов», когда в отношениях двух стран происходило сближение.

Россия и США стоят перед дилеммой: либо ограниченная конфронтация, либо потенциальное партнерство, заметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов высказал мнение, что Россия и США «втянуты в новую холодную войну надолго», хотя сегодня между ними нет идеологического и стратегического противостояния.

«Вы не уважали нас, и мы не уважали вас»

Американские эксперты и дипломаты, принимающие участие в этом форуме, высказали мнение, что в нынешнем кризисе в отношениях РФ и США виноваты обе стороны. «Вы не уважали нас, и мы не уважали вас», - сказал бывший американский посол в ФРГ Ричард Берт. По его мнению, Россия и США должны руководствоваться принципом взаимного уважения и отказаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Берт подчернул, что принцип невмешательства во внутренние дела нарушался обеими сторонами.

В то же время, по словам экс-посла, рост антироссийских настроений в США частично является результатом того, что члены Демократической партии пытаются найти «удобное оправдание того, почему они проиграли на выборах», и Россию в данной ситуации очень легко обвинить.

Над российско-американскими отношениями «нависла черная грозовая туча»,

они находятся «в состоянии новой холодной войны», «мы в глубокой яме» - такими выражениями охарактеризовал нынешнее положение дел почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

В правительстве США прочно установился «антироссийский консенсус» между республиканцами и демократами, Россию воспринимают как «пугало» и обвиняют во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, указал Легвольд. Он полагает, что желание американского конгресса наказать Россию может помешать любому прогрессу в отношениях между странами.

15 июня сенат американского конгресса проголосовал за принятие законопроекта, который в случае одобрения в нижней палате и президентом расширит и ужесточитсанкции против России и Ирана. 28 июня в сенате США прошли слушания о возможном вмешательстве России в европейские выборы. Их участники обвинили Москву в систематическом вмешательстве во внутренние дела США, Франции, Германии, Нидерландов и Черногории.

Ядерная тема

На первое место в российско-американских отношениях должно выйти сохранение контроля над ядерным оружием, а именно спасение Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (РСМД) и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), уверен директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов.

24 июня издание Politico сообщило, что в администрации президента США рассматривается возможность выхода из Договора о РСМД. Несколько членов конгресса направили в Белый дом соответствующее предложение. Однако позднее представители администрации Трампа и МИД РФ заявили о заинтересованности в сохранении договора.

Прогноз: Каким будет мир в 2035 году

На этом форуме был представлен документ под названием «Мир 2035. Глобальный прогноз», подготовленный ИМЭМО РАН. Его авторы считают, что одним из главных вызовов является кризис модели мироустройства, сопровождаемый «глобальной турбулентностью и непредсказуемостью». Кризис идентичности в развитых обществах, сопровождающийся падением доверия к социальным институтам, также представляет серьезную проблему, отметили прогнозисты.

Взаимное недоверие между мировыми державами, вероятность конфликта между ними тоже должны озаботить мировых лидеров, полагают авторы прогноза. Это прежде всего относится к отношениям между Россией и западными странами, а также территориальным спорам в Южно-Китайском море.

Аналитики ИМЭМО РАН также обращают внимание на идеологические противоречия между развитыми и развивающими странами, «нарастание агрессивности исламского экстремизма», риски хищения ядерных боеприпасов и материалов, которые будут возрастать по мере развития мировой атомной энергетики и увеличения числа стран, обладающих ядерными материалами и технологиями.

Согласно этому прогнозу, к 2035 году число таких государств увеличится с 30 до 45-50, и на этом фоне для России важно «найти соответствующее ее потенциалу место и роль на новом этапе мирового развития», но при этом «крайне важно избежать тенденции к самоизоляции и экономической автаркии», продолжая поиски путей экономического и политического сотрудничества с остальным миром.





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