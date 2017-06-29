Италия - ЕС: Мы закрываем порты для мигрантов

Италию осаждают нелегалы из Африки
 

Италию осаждают нелегалы из Африки. Фото: REUTERS/Scanpix

Италия повышает голос, говорит «хватит» эгоизму других европейских правительств и угрожает закрыть порты, помешав судам иностранных НПО высаживать на итальянскую территорию спасенных у берегов Ливии мигрантов, пишет брюссельский корреспондент итальянской La Repubblica Альберто Д'Ардженио.

"Это очень жесткое послание было вчера передано Еврокомиссии по инициативе правительства постоянным представителем при ЕС, послом Маурицио Массари, - говорится в статье. - И оно было политически поддержано главой государства Серджо Маттареллой: "Если феномен миграционных потоков продолжится в таком объеме, ситуация станет неуправляемой".

Как сообщает автор, Брюссель встал на сторону Рима: еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос пообещал немедленно выделить Италии 35 млн евро для приема беженцев, а его кабинет вместе с кабинетом председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера изучает предложения, чтобы помочь Риму.

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Послание, переданное вчера Массари Аврамопулосу, говорит, что ситуация стала «невыносимой», сообщает газета. «Италия более не в состоянии принимать беженцев, и ситуация может возыметь влияние на социально-политическую жизнь страны. За последние 48 часов высадились 12 тыс. мигрантов, а с начала года эта цифра составляет 80 тыс. Вот почему, - поясняет журналист, - Рим просит, чтобы НПО высаживали мигрантов и в тех странах, под чьим флагом плавают их суда, а также в других странах ЕС, которые выходят на Средиземноморье, не довольствуясь более помощью в виде транспорта и людей, которая поступает из других столиц в рамках европейских миссий Frontex и Sophia». Журналист сообщает, что вчера вечером премьер-министр Италии Паоло Джентилони, поддерживающий тесную связь с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, выступил с критикой: «Мы просим некоторые европейские страны перестать отворачиваться».

«Рим просит не только о том, чтобы суда НПО высаживали людей в других местах, но также о расширении критериев для выбора беженцев, которых можно отправить за рубеж, а также об увеличении ресурсов для Ливии и Африки (Могерини вовлечена в реализацию с Италией проектов, чтобы затормозить миграционные потоки)», - говорится в статье. Еврокомиссия изучает различные опции: уже в эти часы она оказывает давление на Эммануэля Макрона и Мариано Рахоя с целью заставить Францию и Испанию открыть свои порты для НПО.


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