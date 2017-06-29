Виктора Януковича начали судить на Украине заочно

Экс-президент Украины Виктор Янукович
 

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за неявки в суд экс-президента Украины Виктора Януковича его дело по обвинению в госизмене начали слушать в заочном режиме. Адвокаты раскритиковали обвинительный акт.

Оболонский райсуд Киева 29 июня из-за повторной неявки экс-президента Украины Виктора Януковича постановил начать слушания уголовного производства по специальной процедуре - в заочном режиме. Адвокаты беглого экс-президента считают это основанием для обжалования в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Они раскритиковали зачитанный прокурорами обвинительный акт. На следующем заседании суда 6 июля ожидается исследования доказательств защиты и обвинения и допрос свидетелей обеих сторон, сообщает DW.com.

Наказание за неявку

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Несмотря на то, что на предыдущем заседании 26 июня Оболонский райсуд предупредил адвокатов Януковича о последствиях, обвиняемый опять не появился в суде и не вышел на связь в режиме видеоконференции. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что это произошло по уважительным причинам.

«Все это - в связи с отсутствием надлежащего звонка, сделанного в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи. Также важной причиной неявки является наличие угрозы его жизни», - сказал Сердюк.

Он представил суду целый ряд ходатайств, протестов и возражений. Среди них: просьба о допросе свидетелей, подозрение в давлении власти на судей и в неполном составе группы прокуроров, упреки о неправомерности признания Януковича обвиняемым и просьбы допросить свидетелей об угрозе его жизни. Военный прокурор Руслан Кравченко возразил против этого, указав, что ходатайство защиты касаются досудебного следствия, а не судебного разбирательства.

Председательствующий судья Владислав Девятко поддержал прокуроров. Он опроверг мнение защиты о давлении на судей, заверил в независимости суда и после перерыва объявил о начале специального расследования, что означает заочное осуждение Януковича. «Постановление обжалованию не подлежит», - заявил судья.

Убытки на триллион

По требованию защиты и с разрешения судьи, прокурор Кравченко зачитал обвинительный акт, на что ушло более полутора часа. В тексте отмечалось, что Янукович «совершил государственную измену и способствовал совершению представителями власти России и должностными лицами Вооруженных сил Российской Федерации особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка».

По оценкам прокуратуры, Виктор Янукович способствовал оккупации Крыма российскими властями и ее представителями, "что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины и причинения убытков ... на общую сумму более 1 триллиона 80 миллиардов 352 миллиона гривен (почти 37 миллиардов евро. - Ред.)".

Адвокат Сердюк назвал эту сумму «способом манипулирования общественным сознанием» и заявил, что она не обоснованна надлежащими доказательствами и оценкой стоимости государственного имущества.

Януковича все еще ждут в суде

Адвокат убежден, что в обвинительном акте нет доказательств вины его клиента. Сердюк настаивал на возобновлении расследования и допросе Януковича, а также на разъяснении обвинительного акта.

Но второй представитель обвинения - прокурор Максим Крым - напомнил ему, что объяснения могут быть даны только обвиняемому и пообещал сделать это, как только Янукович появится в суде.

Его поддержал и судья Девятко, который заверил, что как только Виктор Янукович появится в зале, суд начнут сначала - с оглашения обвинительного акта. А пока судья предложил сторонам перейти к исследованию доказательств: сначала письменных, а потом - свидетельских показаний. Он призвал обвинение и защиту до 5 июля предоставить все письменные доказательства и отметил, что сторонам придется обосновать необходимость допроса каждого из заявленных ими свидетелей.

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