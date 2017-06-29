В центре Донецка произошел взрыв в здании Университета торговли

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В центре Донецка произошел взрыв в здании университета. Источник агентства «Интерфакс» в экстренных службах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что в результате инцидента могли пострадать люди.

«Предварительно, по первым данным с места, есть погибшие. Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь», - подчеркнул собеседник агентства. По предварительной информации, причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

«Произошедшее квалифицируется как теракт, направленный против гражданского населения республики. Согласно предварительным данным, могла сработать закладка - самодельное взрывное устройство», - добавил собеседник журналистов. При этом в народной милиции ДНР информацию о погибших не подтвердили.

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Позднее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин уточнил, что взрыв произошел в актовом зале вуза. При этом, по его словам, в момент взрыва там никого не было. «Обошлось лишь разрушением части конструкций здания», - отметил он.

Руководство ДНР уже квалифицировало произошедшее как диверсию, направленную против образовательной программы самопровозглашенной республики. «Мы объявили о готовности принимать в наших вузах студентов из Украины. Очень многие едут к нам учиться, особенно в этот вуз. Мы считаем, что это диверсия, направленная против этой программы», - заявил Басурин.

РИА «Новости» уточняет, что речь идет об Университете торговли, расположенном на бульваре Шевченко в Донецке. Представитель аппарата главы ДНР заявил агентству, что произошедшее квалифицировали как теракт.

Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил журналистам, что, судя по характеру разрушений, в университете сработало взрывное устройство. Он также подчеркнул, что пострадавших в результате взрыва нет.



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