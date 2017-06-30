Экстренные службы Берлина перешли на режим ЧС из-за ливня

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Продолжающийся несколько часов подряд проливной дождь в Берлине вынудил экстренные службы города перейти на работу в режиме чрезвычайной ситуации.

Сообщение об этом появилось в четверг, 29 июня, в официальном Twitter берлинской службы противопожарной защиты. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD - Deutscher Wetterdienst), в ближайшее время на квадратный метр выпадет порядка 80 литров воды, пишет DW.com.

Согласно данным экстренных служб, из-за подтопления был полностью закрыт городской автобан A100, относящийся к пятерке наиболее загруженных скоростных автомагистралей страны. Его пропускная способность в среднем составляет 160 тысяч автомобилей в день, напоминает издание Berliner Zeitung.

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Под угрозой подтопления оказались некоторые станции метро и столичный аэропорт Тегель. Часть рейсов была перенаправлена для посадки в другой берлинский аэропорт Шёнефельд.

Twitter

Экстренные службы зафиксировали около 600 вызовов, связанных с подтопленными подвалами домов. На помощь пожарным немецкой столицы выдвинулись их коллеги из земли Северный Рейн - Вестфалия, которые везут с собой дополнительные насосы для откачки воды.

Тревожная ситуация сохраняется и в землях Бранденбург и Мекленбург - Передняя Померания. Социальные сети заполнены фотографиями затопленных улиц в Потсдаме. Штормовое предупреждение объявлено по всему северу Германии. По прогнозам синоптиков, улучшение ситуации можно ожидать только к утру пятницы, 30 июня.

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