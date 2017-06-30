В пригороде Парижа мужчина пытался задавить прихожан мечети. Внедорожник пытался сломать установленное перед мечетью защитное ограждение. Пострадавших нет. Водитель пытался скрыться с места ЧП, но его задержала полиция.

Произошло это у мечети в парижском пригороде Кретей около 19:30 по Москве. Мужчина, находясь за рулем внедорожника, пытался врезаться в группу верующих, собравшихся около мечети, однако натолкнулся на выставленное перед зданием защитное заграждение. «Не сумев преодолеть препятствие, водитель продолжил свое движение, наехал на клумбу, после чего скрылся», - сообщили в полиции.

Вскоре нарушитель порядка был задержан. Полицейские «без каких-либо эксцессов» задержали мужчину у него дома и препроводили в участок.

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Данные о личности нападавшего и о мотивах его действий пока не раскрываются, отмечает ТАСС. Впрочем, газета Parisien сообщает, что водитель - этнический армянин. Он якобы заявил полиции, что желал «отомстить за «Батаклан» и Елисейские Поля», где ранее исламисты совершали резонансные теракты.

Parisien также отмечает, что мужчина выглядел вменяемым и было непохоже, что попытка наезда совершена под воздействием наркотических веществ.

Во Франции сохраняется режим чрезвычайного положения, введенный после терактов ноября 2015 года в Париже. Самым кровавым эпизодом стала бойня в театре «Батаклан», где погибли 130 человек.





