Погоня в стиле GTA: красный пикап наматывал круги от полиции штата Индиана

В американском штате Индиана произошла полицейская погоня в стиле популярной компьютерной игры GTA: красный пикап наматывал круги от полиции, которая в течение получаса не могла совладать с нарушителем. Наблюдатели указывают, что у компьютерных полицейских с интеллектом, пожалуй, было получше.

Погоню заснял вертолет региональной телекомпании WTHR. На момент написания заметки нет данных о том, чем было спровоцировано преследование темно-красного пикапа Ford Ranger. Известно лишь, что нарушителя в конце концов остановили.

Но это отняло немало нервов у полиции и изрядно повеселило наблюдателей.

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Погоня в основном проходила в пригородах - на парковках, полях и аллеях рядом с городами Луисвилль и Нью-Олбани. Ее ход задокументировал в Twitter журналист Тимоти Берк. Он утверждает, что водитель «Форда» проехал три круга примерно по одному маршруту, собирая за собой все больше и больше полицейских автомобилей, которые не могли его остановить.

Twitter

В финальной части погони за пикапом гонялись уже полтора десятка полицейских экипажей.

В итоге одному из преследователей во время погони по полю удалось протаранить пикап, который застрял в зарослях. Водителя при задержании выволокли из авто. Его избивали минимум шесть полицейских сразу.

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