Крупный град «разбомбил» район в Челябинской области, там введен режим ЧС

Ливневые дожди с градом до 7 см в диаметре, сопровождаемые порывами ветра до 21 м/с, обрушились вечером 29 июня на Брединский муниципальный район Челябинской области и нанесли ущерб ряду населенных пунктов. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает региональное МЧС.

В результате удара стихии повреждены крыши и стекла окон жилых домов, социально значимых объектов и автотранспорта. Серьезный ущерб причинен сельскохозяйственным культурам на площади около 2700 га. Также было нарушено электроснабжение в поселке Ясные Поляны.

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Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщают в ведомстве. Ведутся восстановительные работы. В главке областного МЧС создан межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего, организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов и оперативными группами Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба.





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В поселке Андреевка у жителей пострадали дома, машины и урожай. У кого-то град пробил кровлю дома, у других штормовой ветер сорвал крышу, сообщает сайт Chelyabinsk.ru.



«Небо резко затянуло, налетели тучи, - рассказала журналистам одна из жительниц Андреевки. - Начался такой гром, аж окна дрожали, повалил град размером с перепелиное яйцо. Ранетки, сливы - все посбивал с деревьев».







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