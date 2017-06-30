Белый дом подсчитал, сколько времени американские каналы тратят на фейковые новости о России

Помощница пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс в ходе последнего брифинга обрушилась с критикой на американские каналы, которые тратят неоправданно много эфирного времени на нападки на президента США Дональда Трампа и фейковые новости о России.

Еще по этой теме Трамп: Я вправе делиться информацией с Россией 16 мая 2017 г.

«Я думаю, что президент хотел бы, чтобы мы все уделяли намного больше внимания законодательной повестке дня. Посмотрите отчеты за последний месяц по распределению эфирного времени основных сетей, посмотрите на то, о чем они говорят. Они потратили одну минуту в вечернем выпуске новостей на налоговую реформу, три минуты на инфраструктуру, пять минут на экономику и рабочие места, 17 минут на здравоохранение и

353 минуты - на атаки на президента и ложные рассуждения о России»,

- заявила Сандерс, ссылаясь на опубликованные на этой неделе данные компании Media Research Center.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Press Briefing by Principal Deputy Press Secretary Sarah Sanders and Treasury Secretary Mnuchin, 6/29/2017

Реклама

Фото: скриншот

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: The MRC Blasts Media's Hypocritical Comey Coverage

«Это цифры, парни, и цифры не лгут. Приоритеты средств массовой информации не совпадают с приоритетами остальной Америки, - добавила Сандерс. - Сейчас наша экономика растет. Фондовый рынок вырос. Безработица снижается. Вакансии снова появились. И ИГ в бегах. Америка выигрывает, и об этом мы каждый раз пытаемся говорить. Но вы все время игнорируете эти темы».

Как уточняет ТАСС, компания Media Research Center изучила сетку вечерних выпусков новостей в период с 17 мая по 20 июня. За это время доля информации о расследовании, касающемся России, в эфире трех телекомпаний составила 353 минуты, исключая рекламу и различные объявления. ABC, NBC и CBS при этом посвятили теме глобального потепления на Земле 47 минут эфира, противодействию терроризму - 29, а реформе системы медицинского страхования в США - 17 минут.

Явными аутсайдерами стали такие актуальные для страны вопросы, как состояние экономики и рынка занятости (пять минут), новая политика в отношении Кубы (пять), международная торговля (пять), война в Афганистане (четыре) и расходы на восстановление инфраструктуры в Соединенных Штатах (три). Три телекомпании за отчетный период уделили реформе американской налоговой системы только одну минуту.

В мае MRC пришла к выводу, что CNN посвящает почти все свое эфирное время критике администрации Трампа. В качестве примера эксперты проанализировали 20 часов эфира телекомпании. Если исключить рекламные ролики и различные объявления, то остается 13 часов 27 минут выпусков новостей и телепередач. По оценкам MRC, 12 часов 19 минут (92%) этого времени было посвящено программам, касающимся работы Белого дома, и лишь 1 час 8 минут - остальным темам.

Добавим, неделей ранее Сара Сандерс заявила, что разведывательные службы подрывают легитимность Трампа, акцентируя внимание на предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

Как напоминает Fox News, не менее девяти независимых комиссий одновременно продолжают расследование предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с Кремлем. При этом до сих пор не выдвинуто никаких обвинений и не приведено никаких убедительных доказательств.

«Главная проблема заключается в том, что после нескольких месяцев многочисленных расследований никто не обнаружил никаких доказательств сговора. Теперь политический интерес демократов состоит в том, чтобы затягивать расследование как можно дольше», - утверждает источник этого благосклонно относящегося к Трампу телеканала в конгрессе США.

Еще по этой теме