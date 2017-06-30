Боровшиеся с бомжами жители дома чудом не лишились крыши над головой

Калев и Реэт Исперт, живущие в пятиквартином доме на Таллиннской улице, 9а в эстонском городе Вильянди, проснулись в ночь на четверг от того, что кто-то звонил в дверь. Когда они посмотрели в окно, то увидели, что крыша сарая, известная как притон для бомжей, горит открытым пламенем.

Бросившись к входной двери, пара думала, что успеет спасти припаркованную возле сарая машину, которую они купили год назад, что называется, на старость, но надежда на спасение быстро умерла, поскольку жар от горящего сарая не позволил открыть замки автомобиля. Огонь на устрашающей скорости двигался в их сторону, а языки пламени вдвое превышали высоту стоящего по соседству дома «Большого брата».

Еще накануне Исперты загрузили сарай годовым запасом дров.

От него, равно как и от машины, не осталось ничего.

По словам Калева, пожар бушевал во дворе как минимум полчаса, поскольку, когда вильяндиская команда спасателей начала тушить огонь со стороны «Большого брата», языки пламени, по его словам, опасно близко приблизились к его дому: «В итоге к нам приехала команда из Сууре-Яани. Через пять минут схватился бы и дом – крыша уже дымилась».

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Фото: Marko Saarm / Sakala

Работающая санитаркой Реэт сказала, что месяц назад у нее случился инсульт и она хорошо от него оправилась. «А сейчас тяжело. Это очень жесткие переживания», - сказала она, рассматривая вчера во дворе своего дома последствия пожара.

Реэт рассказала, что

они многие годы боролись с асоциалами, которые по шесть-семь человек жили в этом самом сарае, с которого все началось.

Калев не хочет это даже комментировать, говоря, что они бессильны перед этой проблемой и не получили помощь и от городской управы, куда неоднократно обращались с этим вопросом.

Занимающаяся темой бездомных в вильяндиском Департаменте социальных дел специалист по дотациями Карин Кийс сказала, что у нее нет информации о том, что бездомные ютились именно там. Насколько она помнит, разговор был скорее о других местах, но они меняются.

Огненные туристы

Начавшийся около часу ночи пожар собрались поглазеть и пофотографировать десятки людей, часть из которых видела поднимавшийся дым с расстояния в несколько километров от города.

Подходящие близко к месту происшествия зеваки часто доставляют дополнительные проблемы спасателям, но на этот раз некоторые свидетели пришли на помощь и еще до начала работ по тушению пытались спасать машины. Например, разбили окно у одной Volvo, чтобы можно было оттолкать ее в сторону. Если Volkswagen Polo Испертов сгорел дотла, то Volvo сапожника, который работает во дворе, отделался лишь повреждениями.

Вчера утром на месте происшествия побывал ведущий инспектор Лыунаского центра спасения Иллар Тоотс. «Мои руки тут коротки», - признался специалист и позвал на помощь следователя полиции. По словам Тоотса, полиция изучит записи с места происшествия, чтобы установить ночные передвижения, которые могут помочь в установлении причин возгорания.

Руководитель по связям с общественностью Лыунаского центра спасения Марек Кийк сказал, что спасатели прибыли на место происшествия за пару минут и незамедлительно начали тушение. Если вызов поступил в 0.58, то в 1.08 на месте работали уже два шланга. По словам Кийка, первичной целью спасателей было защитить окружающие дома, поскольку сарай горел открытым пламенем.