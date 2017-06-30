На Украине подумывают о полном запрете въезда в страну для россиян

В Министерстве иностранных дел Украины изучают возможность введения въезда/выезда на территорию страны граждан России по биометрическим паспортам, но при этом рассматриваются и варианты с введением визового режима с РФ или полным запретом на въезд россиян.

«Работа началась, - цитирует «Интерфакс-Украина» директора политического департамента ведомства Алексея Макеева. - МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне».

«Решение по этому вопросу еще не принято, - отметил Макеев на пресс-конференции «Визы и ограничения российского влияния в Украине: наступление на свободы или требование времени?» в Киеве 30 июня. - Будем исходить из реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами, руководством государства».

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По словам представителя МИД, одним из вариантов может стать ограничение на въезд для некоторых категорий граждан РФ, которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами. Другой вариант предусматривает введение визового режима.

Вместе с тем не исключается введение абсолютного запрета на въезд в Украину с территории РФ. «В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если с точки зрения национальной безопасности возникнет такая необходимость», - резюмировал дипломат.

24 июня глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов, один из главных сторонников размежевания с Россией, предложил пропускать граждан РФ на Украину только по биометрическим паспортам. По его мнению, таким должен быть промежуточный этап до введения полноценного визового режима.

В начале июня Турчинов уже высказывался за введение визового режима с РФ, и тогда его поддержало руководство Службы безопасности Украины. В украинском МИД предлагали вместо этого ввести уведомительный характер для таких поездок. Вместе с тем идею о въезде россиян на Украину только по «биометрике» поддержала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

В конце мая сообщалось, что Верховная Рада (парламент) Украины может вскоре проголосовать за введение визового режима с РФ в связи с решением Европарламента об отмене виз для украинских граждан, которое вступило в силу 11 июня.

Более половины граждан Украины не хотят визового режима с Россией, показал опрос

Между тем украинские социологи выяснили, что более половины жителей страны не поддерживают введение визового режима с РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова 9-13 июня.

Согласно данным опроса, 51,4% респондентов не хотят визового режима с РФ. Поддерживают его введение 32,9% опрошенных. 15,7% затруднились ответить.

Наибольшей поддержкой визовый режим пользуется среди жителей Западной Украины (60% поддерживают, 28% - нет), наименьшей - среди жителей южных областей (14% поддерживают, 62% - нет).

На вопрос о том, приходилось ли им в последние три года бывать в России, почти 92% респондентов ответило отрицательно. Чуть более 8% сказали, что ездили в РФ в указанный временной период.

У половины опрошенных в России живут родственники, друзья или близкие знакомые.

В опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%, утверждают исследователи.

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