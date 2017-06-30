В Риге поймали «казанову», который ударил и ограбил новую подругу

 

Фото: REUTERS/Scanpix

9 июня Госполиция получила заявление от женщины, что несколько дней назад ее ограбили. Пострадавшая рассказала, что грабитель - мужчина, с которым она познакомилась в день преступления. Сначала они вместе употребляли алкогольные напитки, а около 25 часов гуляли по территории Рижского центрального рынка, по ул. Спикеру. Прогулка закончилась тем, что мужчина ударил новую знакомую и похитил кошелек, в которым находились 130 евро. После совершения преступления он сбежал.

Стражи порядка начали расследование, в рамках которого получили записи с камер видеонаблюдения, где было зафиксировано произошедшее. Полицейские выяснили возможное местонахождение грабителя, который был задержан в среду, 28 июня. Украденные деньги мужчина уже потратил.

Задержанный - 1962 года рождения, ранее он уже много раз попадал в поле зрения полиции за преступления против собственности - ограбления, кражи, в том числе и из квартир. Кроме того, его призывали к административной ответственности за нахождение в общественном виде в состоянии алкогольного опьянения.

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Начат уголовный процесс.


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