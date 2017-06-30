Ураган в Москве: сильнейший град, падают деревья, есть погибшие от ударов молний

Число жертв грозы в Московском регионе, по неподтвержденным данным, выросло до двух человек. Ранее сообщалось об убитом молнией мужчине в Дмитровском районе Подмосковья, региональное министерство здравоохранения подтвердило эту информацию. Еще один мужчина погиб от удара молнии в деревне Софьино Новой Москвы, сообщил«Интерфаксу» осведомленный источник.

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«По предварительной информации, в деревне Софьино в результате (удара) молнии погиб мужчина 42-х лет, еще один, 49-ти лет, получил тяжелые травмы», - сказал собеседник агентства. По его словам, происшествие случилось с рабочими на строительном объекте. Официального подтверждения этой информации нет.



ТАСС также сообщает, что молния стала причиной пожара в частном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Возгорание удалось быстро ликвидировать, обошлось без пострадавших. По данным источника агентства в экстренных службах, медицинская помощь понадобилась девятерым пострадавшим в результате непогоды. Пятеро из них госпитализированы, четверым помощь была оказана на месте. Подробности не приводятся.

В ряде районов Подмосковья отмечаются отключения электричества. Эпицентр отключений пришелся на Наро-Фоминский, Истринский и Щелковский районы, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области. Там обесточено 315 трансформаторных подстанций. «Это могут быть и жилые дома, и предприятия, и торговые точки», - сообщили в ведомстве. Электроснабжение в Чехове, Пушкино и Серпухове, где ранее были зафиксированы отключения, восстановлено. Там, где восстановительные работы продолжаются, объекты переключаются на резервное питание.



Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что без электроснабжения в результате непогоды остались 4,4 тысячи бытовых потребителей Москвы и Подмосковья.

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Экстренные службы уточняют информацию о причиненном непогодой ущербе. По предварительным данным, повалено более 40 деревьев, ветер повредил кровлю одного жилого дома. В Москве выпало до 30 мм осадков, в Центральном и Северо-Западном административных округах прошел град, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

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