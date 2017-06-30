Reuters: американские производители электроники лоббировали смягчение санкций против РФ

Несмотря на обвинения России в хакерских атаках, технологические компании США пытались добиться от правительства смягчения запрета на контакты с Федеральной службой безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на людей, которые знакомы с предметом, в том числе самих лоббистов.

На технологии, использующие шифрование, западные компании должны получать благословение ФСБ. Этот процесс может занимать месяцы или даже годы переговоров.

Перед тем как утвердить технологию, ФСБ может потребовать конфиденциальные данные о безопасности продукта, включая исходный код, контролирующий основные операции компьютерного обеспечения.

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Запрет для американских компаний на деловые отношения с ФСБ был частью санкций, введенных администрацией Барака Обамы, и угрожал им падением продаж.

Обеспокоенные этим представители индустрии, в том числе неправительственная ассоциация частного бизнеса США «Американо-российский деловой совет» и Американская торговая палата в России, представляющая интересы российских и американских членов, связывались с американском посольством в Москве, а также с Минфином, Министерством торговли и Госдепом, утверждает агентство.

Лоббисты жаловались, что санкции могут остановить продажу автомобилей, медицинского оборудования и землеройно-транспортных машин, имеющих программное обеспечение с шифрованием.

Санкции означали бы, что российский рынок «умер для американской техники», сказал президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, который выступал против новых ограничений. «У каждого второго россиянина есть iPhone или iPad, поэтому они все переключатся на Samsung», - сказал он.

Представитель бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США отказался от комментариев. В Госдепартаменте сказали, что

Вашингтон рассмотрел ряд факторов, вводя санкции, и регулярно консультируется с американскими компаниями, просчитывая последствия своей политики.

Цель санкций была в том, чтобы воспрепятствовать деловым отношениям с ФСБ, а не прекратить экспорт американских технологий в Россию, убеждали правительство лоббисты. «Санкции были направлены против государственного агентства, которое имеет много функций, и воздействие на выборы в США только одна из них», - сказал Родзянко.

По словам источника Reuters, участвовавшего в переговорах, представители технического, автомобильного и производственного бизнеса пытались убедить Министерство финансов США сделать одно единственное исключение. Не возражая против самих санкций и запрета на контакты с ФСБ, лоббисты просили позволить им продолжить добиваться одобрения регулирующих органов ФСБ.

Агентству не удалось установить, какие именно компании принимали участие в лоббировании. В Microsoft и Cisco на запрос агентства ответили, что не просили изменить санкции, в Cisco уточнили, что компания запрашивала у Министерства финансов разъяснений по поводу запретов.

Эти попытки лоббистов предпринимались, несмотря на подозрения, что спецслужбы могут использовать данные для поиска уязвимостей и взлома на фоне обвинений РФ в кибератаках против Запада.

В конгрессе США продолжается расследование возможного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит ФБР. Россия неоднократно отрицала ответственность за кибератаки во время президентских выборов в США.

В связи с возможным вмешательством России в американские выборы ведется расследование в отношении президента США Дональда Трампа, которое курирует спецпрокурор США Роберт Мюллер.

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