Трамп объявил об окончании «эры стратегического терпения» по отношению к КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил об окончании «эры стратегического терпения» по отношению к Северной Кореи и призвал мировое сообщество объединиться против режима КНДР. Об этого американский лидер объявил на лужайке Белого года во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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«Эра стратегического терпения с северокорейским режимом провалилась. Честно говоря, это терпение кончилось», - подчеркнул Трамп. Он также отметил, что США тесно сотрудничают с Японией и Южной Кореей и разрабатывают дипломатические, экономические и оборонные меры для защиты союзников Вашингтона и граждан США от такой угрозы, как Северная Корея.

Трамп также заявил, что ядерная и ракетная программы этого режима «требуют решительного ответа». Кроме того, он призвал правительства других государств участвовать в санкционном давлении на КНДР.

По словам Трампа, поддержать США в этом вопросе должны «другие региональные державы и все ответственные государства».

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Ранее на этой неделе Трамп заявил, что проблема ядерных и ракетных разработок в Северной Корее требует «скорейшего решения». Американский лидер не уточнил, какими методами он собирается решать проблему, однако ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее отмечал, что удар КНДР по Америке - лишь вопрос времени, а потому Вашингтону необходимо отреагировать первым. Глава Госдепартамента также не исключал, что речь может идти и о военной операции.

«Режим Северной Кореи создает неимоверные проблемы, и с этим надо разбираться. И, вероятно, разбираться быстро»,

- сказал Трамп во время приема в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди. Он также поблагодарил Моди за то, что Индия применила новые санкции в отношении северокорейского режима в соответствии с решениями, принятыми Советом Безопасности ООН.

2 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию, расширяющую санкции в отношении Северной Кореи в связи с последними ракетными запусками в этой стране. В Совбезе призвали Северную Корею немедленно прекратить запрещенную ракетно-ядерную деятельность, а также предпринять действия для «политико-дипломатического урегулирования» напряженности на Корейском полуострове. В Пхеньяне документ не признали, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

Более того, на днях северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК сообщило о том, что КНДР считает провозглашенную президентом США Дональдом Трампом политику «Америка превыше всего» «нацизмом XXI века». Такая реакционная идеология, содействующая распространению агрессии и шовинизма, «открывает путь для подрыва независимости, нарушения права на существование и развитие других стран в интересах США», отмечают в Северной Корее.

По свидетельству ЦТАК, администрация Трампа оказывает на КНДР «беспрецедентное давление, используя шантаж и экономические санкции». При этом в санкционные списки «попало не только топливо, но и медицинские препараты и оборудование». Агентство сравнивает «такие антигуманные и бесчеловечные действия Вашингтона с блокадой Ленинграда во времена Гитлера».

Пхеньян призывает все страны и нации «развернуть борьбу с американским гегемонизмом, которому суждено обанкротиться под воздействием объединенных усилий и справедливости». По убеждению КНДР, «необходимо смести с лица земли идеологию и силы, подрывающие глобальный мир и безопасность, угрожающие существованию человечества».

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