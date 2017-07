Чернокожий врач устроил бойню в больнице Нью-Йорка

Позднее на пресс-конференции комиссар полиции Джемс О'Нейл и мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио уточнили данные о жертвах: был убит один человек, еще шестеро пострадали. Де Блазио сообщил, что пятеро «борются за свои жизни».

Видео

ЧП произошло днем в пятницу. Многие детали произошедшего уточняются. Так, New York Daily News сообщает, что стрелок был одет в черное, а телеканал NBC - что в белый лабораторный халат.

35-летний врач стрелял на нескольких этажах больницы и, как утверждает Reuters, пробовал поджечь себя.

Официально его личность не называется, отмечает журналист Кейтлин Диксон.

Видео

New York Times сообщает, что в результате открытой Белло стрельбы пострадали минимум трое его коллег. Источники New York Daily News утверждают, что в результате паники, пытаясь покинуть место бойни, пострадали около 20 человек.

По некоторым данным, в результате стрельбы погибла женщина. Ее тело нашли на 16-м этаже.

Twitter

Swarm of officers w/ NYPD emergency services unit (and at least one dog) huddle outside Bronx-Lebanon Hospital pic.twitter.com/IMDevZsay6 — Caitlin Dickson (@CEDickson) June 30, 2017

Полиция обнаружила следы крови, которые тянулись с восьмого на шестнадцатый этаж. Там стрелок забаррикадировался, а затем убил себя. Также в здании, услышав стрельбу, забаррикадировались многие работники. Полиция обследовала этаж за этажом и выводила людей с поднятыми руками.

Twitter

People inside the hospital looking out the windows at scene below. @NYCMayor to give press conference soon pic.twitter.com/AsmPMeEb0I— Caitlin Dickson (@CEDickson) June 30, 2017