Россия сокращает взнос в Совет Европы из-за русофобии и «шельмования»

Россия сокращает взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) примерно на треть - пропорциональную своему неучастию в работе ее Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Накануне МИД утверждал, что Россия вовсе не будет платить, ссылаясь на предвзятость европейских политиков во вопросу присоединения Крыма, которое в Европе называют аннексией.

Накануне МИД утверждал, что Россия вовсе не будет платить, ссылаясь на предвзятость европейских политиков во вопросу присоединения Крыма, которое в Европе называют аннексией.

«Как мы неоднократно заявляли, объём взноса будет заморожен на треть на этот год», - заявил Слуцкий «Интерфаксу» сказал Слуцкий «Интерфаксу» в субботу. По его словам, в СЕ поступило официальное уведомление «о сокращении взноса пропорционально нашему неучастию в работе ПАСЕ».

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Слуцкий заметил, что это может вызвать определенные вопросы со стороны генсека СЕ и комитета министров СЕ.

«Поскольку средств на работу и должное функционирование Совета Европы не хватает, а Россия является одним из шести основных плательщиков организации»,

- указал он. Ежегодный взнос России в СЕ составляет 33 млн евро, общий бюджет - 454 млн евро в год.

Снижение взноса Слуцкий объяснил «затяжной русофобией» на площадке ПАСЕ и «непрекращающимся шельмованием», которое происходило «практически за наш счет». Это заставило Россию «пересмотреть ситуацию со взносом». «На мой взгляд, совершенно закономерно», - указал парламентарий.

Делегация Федерального собрания РФ фактически не принимает участия в работе Парламентской ассамблеи СЕ, поскольку в апреле 2014 года была лишена права участвовать в голосовании, в руководящих органах ассамблеи и мониторинговых миссиях. ПАСЕ тогда обвинила Россию в обострении ситуации на юго-востоке Украины и неправомерном присоединении Крыма.

Накануне британская газета The Independent сообщала, что Россия не будет платить ежегодный взнос в Совет Европы.

6 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Россия не заплатит в бюджет СЕ около трети своего ежегодного взноса: «Финансирование идет поэтапно.

Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро».

Глава МИД Сергей Лавров в пятницу заявлял, что взнос будет восстановлен вместе с правами российских депутатов в ПАСЕ.

Отстранение российских парламентариев от участия в предстоящем утверждении в ПАСЕ высоких должностных лиц Совета Европы, включая генсекретаря, его заместителя, комиссара по правам человека и судей Европейского суда по правам человека, по мнению российского МИДа, «поставит под вопрос их легитимность в контексте отношений России с Советом Европы в целом».

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