Россия сокращает взнос в Совет Европы из-за русофобии и «шельмования»

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий
 

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Россия сокращает взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) примерно на треть - пропорциональную своему неучастию в работе ее Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Накануне МИД утверждал, что Россия вовсе не будет платить, ссылаясь на предвзятость европейских политиков во вопросу присоединения Крыма, которое в Европе называют аннексией.

Накануне МИД утверждал, что Россия вовсе не будет платить, ссылаясь на предвзятость европейских политиков во вопросу присоединения Крыма, которое в Европе называют аннексией.

«Как мы неоднократно заявляли, объём взноса будет заморожен на треть на этот год», - заявил Слуцкий «Интерфаксу» сказал Слуцкий «Интерфаксу» в субботу. По его словам, в СЕ поступило официальное уведомление «о сокращении взноса пропорционально нашему неучастию в работе ПАСЕ».

Реклама

Слуцкий заметил, что это может вызвать определенные вопросы со стороны генсека СЕ и комитета министров СЕ.

«Поскольку средств на работу и должное функционирование Совета Европы не хватает, а Россия является одним из шести основных плательщиков организации»,

- указал он. Ежегодный взнос России в СЕ составляет 33 млн евро, общий бюджет - 454 млн евро в год.

Снижение взноса Слуцкий объяснил «затяжной русофобией» на площадке ПАСЕ и «непрекращающимся шельмованием», которое происходило «практически за наш счет». Это заставило Россию «пересмотреть ситуацию со взносом». «На мой взгляд, совершенно закономерно», - указал парламентарий.

Делегация Федерального собрания РФ фактически не принимает участия в работе Парламентской ассамблеи СЕ, поскольку в апреле 2014 года была лишена права участвовать в голосовании, в руководящих органах ассамблеи и мониторинговых миссиях. ПАСЕ тогда обвинила Россию в обострении ситуации на юго-востоке Украины и неправомерном присоединении Крыма.

Накануне британская газета The Independent сообщала, что Россия не будет платить ежегодный взнос в Совет Европы.

6 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Россия не заплатит в бюджет СЕ около трети своего ежегодного взноса: «Финансирование идет поэтапно.

Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро».

Глава МИД Сергей Лавров в пятницу заявлял, что взнос будет восстановлен вместе с правами российских депутатов в ПАСЕ.

Отстранение российских парламентариев от участия в предстоящем утверждении в ПАСЕ высоких должностных лиц Совета Европы, включая генсекретаря, его заместителя, комиссара по правам человека и судей Европейского суда по правам человека, по мнению российского МИДа, «поставит под вопрос их легитимность в контексте отношений России с Советом Европы в целом».

Еще по этой теме
Решение ЕС о продлении антироссийских санкций вступило в силу

Решение ЕС о продлении антироссийских санкций вступило в силу

Белый дом подсчитал, сколько времени американские каналы тратят на фейковые новости о России

Белый дом подсчитал, сколько времени американские каналы тратят на фейковые новости о России

Россия продила санкции против стран Запада

Россия продила санкции против стран Запада


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые об эпидемии вызывающих паралич мозговых червей Hi-Tech

Ученые об эпидемии вызывающих паралич мозговых червей

В США рассекречен проект шестиметрового летающего электромобиля Hi-Tech

В США рассекречен проект шестиметрового летающего электромобиля

Поющий полицейский Пузиков с любимой провел отпуск в Испании Showbiz

Поющий полицейский Пузиков с любимой провел отпуск в Испании

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда Showbiz

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда

Медики открыли особую ценность обычной малины Wo&Men

Медики открыли особую ценность обычной малины

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJS
http://alkoutlet.lv

Темы

 