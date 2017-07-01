Европа прощается с объединившим Германию Гельмутом Колем

 

Фото: MICHEL EULER / TT NYHETSBYRÅN

Европа в субботу прощается с объединившим Германию Гельмутом Колем - «канцлером немецкого единства», который умер 16 июня. Под его началом объединились ГДР и ФРГ, и во время акта прощания ему отдадут дань памяти самые заметные европейские политики современности и недавнего прошлого.

Общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем проводится впервые в истории Европейского Союза, отмечает DW.com. Церемонию принимает здание Европарламента в Страсбурге. Подготовку к церемонии и ее саму подробно освещает в своем Twitter корреспондент DW Бернд Томас Рейгерт: утром он сфотографировал книгу для памятных записей, постамент для гроба с телом, трибуну, с которой будут выступать политики, пишет Newsru.com.

Церемония прощания с «канцлером германского единства», как его называют соотечественники, проходит в здании Европейского парламента в Страсбурге 1 июля. Официальная часть началась в 12.00, она продолжалась около двух часов.

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С прощальными словами выступили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европарламента Антонио Таяни, глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эмманюэль Макрон, бывший президент США Билл Клинтон, бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В церемонии участвуют главы многих государств и правительств, а также вдова первого президента России Наина Ельцина. По состоянию здоровья в Страсбург не смог приехать экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Церемония прощания в Страсбурге

Затем гроб с телом покойного будет доставлен в Германию вертолетом. Он приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего гроб водным (по Рейну) или наземным путем отвезут к собору города Шпайер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Здесь состоится панихида и прощание с воинскими почестями. Согласно последней воле Гельмута Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

Гельмут Коль возглавлял правительство Федеративной Республики Германия с 1982 по 1998 годы. Именно во время его пребывания на посту федерального канцлера произошло воссоединение Германии.

Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен.

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