Эстония впервые возглавила Совет ЕС

Эстония в субботу 1 июля впервые в своей истории стала председателем Совета Евросоюза. Страна пробудет в этом статусе до конца 2017 года. Эстония возглавила Совет ЕС вместо Великобритании, которая отказалась от председательства в связи с Brexit.

29 июня правительство Эстонии объявило четыре главных приоритета, которыми страна будет руководствоваться в статусе главы Совета ЕС: открытая и инновационная экономика, безопасная, цифровая и развивающаяся Европа.

Опыт Эстонии должен пригодиться ЕС, заявил в четверг в Таллине глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Страна с населением в 1,3 млн человек считается одним из флагманов Европы по развитию электронных технологий. Так, в 2005 году Эстония первой в мире применила электронное голосование на выборах. Страна активно развивает цифровые госуслуги, а до 80 процентов населения ими пользуется. Этот показатель почти втрое выше, чем в других странах ЕС.

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Страна-председатель организует и руководит заседаниями Совета ЕС и рабочих групп, согласовывает общие позиции стран Евросоюза и ведет переговоры с Еврокомиссией и Европарламентом. В первом полугодии 2017 года Совет ЕС возглавляла Мальта.

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