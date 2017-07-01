Разгул стихии в Москве: число пострадавших увеличилось до 16 человек, двое погибли

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Шестнадцать человек пострадали в результате непогоды в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. В Подмосковье после стихии так же госпитализированы три человека. «Травмы различной степени тяжести получили три человека. Все они госпитализированы», - сказал источник. Таким образом, в Москве и Московской области жертвами стали два человека, еще 19 пострадали.

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На данный момент девять человек остаются в больницах, сообщили ТАСС в медицине катастроф.

«В Москве пострадали 16 человек, шесть из них находятся в больницах с травами различной степени тяжести, среди них один ребенок», - сказал собеседник агентства. Десятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

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Еще три человека пострадали от непогоды в Тульской области. Один из них госпитализирован, двоим медицинская помощь оказана амбулаторно.

В Подмосковье произошли отключения энергоснабжения в 79 населенных пунктах. Оказались обесточенными 13 муниципальных образований, почти 1400 жилых домов, в которых проживают более 3800 человек, повалены более 110 деревьев, повреждены кровли пяти жилых домов и одного роддома.

В Москве шквалистый ветер повалил более 1100 деревьев и стал причиной повреждения 95 автомашин, сообщили в экстренных службах.

«В Москве произошли падения более 1150 деревьев, повалено три столба освещения, получили повреждения 95 автомобилей», - сказал источник. Кроме того, ветер повредил кровли 10 домов - семи многоквартирных и трех частных. Дождем были затоплены 24 участка проезжей части.

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