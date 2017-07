В ночном клубе в США расстреляли 17 человек, все выжили

Инцидент произошел в клубе Power Lounge рано утром в субботу по местному времени. Обстоятельства уточняются.

В Twitter-аккаунте городской полиции сообщается, что инцидент не был связан с активностью стрелка или же террористической атакой. Предположительно, стрельба стала следствием ссоры во время концерта в клубе.

О задержанных не сообщается.

Корреспондент региональной телекомпании KATV Кимберли Расли пишет в Twitter, что выстрелы прозвучали на втором этаже клуба.

Twitter

Just told by someone who was inside Power Ultra Lounge the shots were fired on 2nd floor of club pic.twitter.com/9YkeYuX4NH— Kimberly Rusley (@KATVKimberly) July 1, 2017