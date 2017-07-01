В ночном клубе в США расстреляли 17 человек, все выжили

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

В США в ночном клубе в столице штата Арканзас городе Литтл-Рок расстреляли 17 человек. Врачам удалось стабилизировать состояние одного тяжело раненого, жизни остальных вне опасности, передает АР.

Инцидент произошел в клубе Power Lounge рано утром в субботу по местному времени. Обстоятельства уточняются.

В Twitter-аккаунте городской полиции сообщается, что инцидент не был связан с активностью стрелка или же террористической атакой. Предположительно, стрельба стала следствием ссоры во время концерта в клубе.

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О задержанных не сообщается.

Корреспондент региональной телекомпании KATV Кимберли Расли пишет в Twitter, что выстрелы прозвучали на втором этаже клуба.

Twitter

По ее данным, еще несколько посетителей получили травмы в результате паники, возникшей после первых выстрелов, пытаясь покинуть здание.

Это второй инцидент со стрельбой за сутки. В Нью-Йорке уволенный из клиники врач устроил стрельбу в больнице Bronx Lebanon Hospital, убив коллегу и ранив еще несколько человек. Он пытался совершить акт самосожжения, а перед задержанием убил себя.

Летом прошлого года в ночном клубе Pulse в Орландо произошел кровавый теракт: присягнувший на верность «Исламскому государству»* Омар Матин расстрелял там 49 человек.

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