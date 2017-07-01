Охранник спас Трампа от падающей лампы

 

Фото: Reuters/ScanPix

Южнокорейские журналисты опрокинули лампу, стоявшую на столе рядом с президентом США Дональдом Трампом во время встречи с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, поймать падающий в сторону американского лидера предмет интерьера удалось службе безопасности Белого дома. Видео момента в пятницу, 30 июня, публикует на своем YouTube-канале NBC News.

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«Полегче, парни! Вы становитесь все хуже! Вы еще тут стол опрокиньте», — прокомментировал ситуацию Трамп.

На встрече с южнокорейским коллегой Трамп заявил, что эра «стратегического терпения» Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи закончилась. Глава государства отметил, что власти КНДР «не заботятся о безопасности своих граждан и жителей соседних государств, не уважают человеческие жизни».

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По словам хозяина Белого дома, Вашингтон приступает к реализации «спектра мер в областях дипломатии, безопасности и экономики» для того, чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных разработок КНДР. Американский лидер также призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении Пхеньяна.

Видео

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