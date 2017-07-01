Это надо видеть: по Красной площади в Москве летают туалеты

Разгул стихии в Москве. В сети показали видео о том, как с Красной площади под влиянием бури, которая в пятницу 30 июня обрушилась на столицу России, убегают туалетные кабинки.

В Москве в пятницу выпала почти треть месячной нормы осадков — столь сильного дождя не было почти сто лет - 1923 года, сообщает Обозреватель.

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Как уже сообщал Русский TVNET, Шестнадцать человек пострадали в результате непогоды в Москве. В Подмосковье после стихии так же госпитализированы три человека. «Травмы различной степени тяжести получили три человека. Все они госпитализированы», - сказал источник. Таким образом, в Москве и Московской области жертвами стали два человека, еще 19 пострадали.

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