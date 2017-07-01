В Иране побит температурный рекорд: это самый жаркий день на Земле за последние 100 лет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

На западе Ирана, в городе Ахваз, температура воздуха достигла рекордной отметки — +53,7 °C. Это самый высокий показатель, зафиксированный на Земле за последние 100 лет.

Ахваз, похоже, не только установил самую жаркую температуру в Иране, но и побил рекорд июньской жары во всей материковой Азии. По словам метеоролога Этьена Капикьяна, температура стала «новым абсолютным рекордным показателем иранской жары», передает Mashable.

По данным портала Weather Underground, температура, зафиксированная в Ахвазе, обладала индексом жары в +61 °C, который определяется на пересечении показаний температуры воздуха и относительной влажности, пишет «Моя Планета».

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В 2015 году в другом иранском городе — Бандер-Машаре — индекс жары составил +74 °C при температуре в +53 °C.

К слову, неофициальным рекордом индекса жары считаются 178 °F (+81 °С). Он был зафиксирован 8 июля 2003 года в аравийском городе Дахране, который находится на побережье Персидского залива.

При этом самая жаркая температура на планете была установлена в Долине смерти (США, Калифорния), 10 июля 1913 года. Тогда столбик термометра поднялся до +56 °С.

Глобальное потепление резко повысило вероятность экстремальных температур во многих частях мира. Исследование, опубликованное в 2015 году, показало, что, если выбросы парниковых газов в ближайшие несколько десятилетий не будут резко сокращены, регионы Ближнего Востока станут слишком горячими и невозможными для жизни людей.

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