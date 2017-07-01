Украинский военный арестован в Италии по обвинению в убийстве

В Италии арестован бывший украинский военнослужащий Виталий Маркив, подозреваемый в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли, которое было совершено под городом Славянск Донецкой области в мае 2014 года. Об этом сообщил в субботу заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи Славянск в мае 2014 года, выдвинутом прокуратурой города Павия», - написал Енин в своем фейсбуке.

Он напомнил, что на Украине ведется расследование по факту гибели гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова.

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Енин также заявил, что журналисты в Донбассе погибли в результате обстрела со стороны сил самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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