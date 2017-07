В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш против правительства Мэй

Фото: Reuters/ScanPix

Несколько десятков тысяч человек в субботу прошли маршем по центральным улицам Лондона, требуя отставки правительства консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Акция протеста получила название Not one day more («Ни днем больше»), а ее организатором выступила инициативная группа The People's Assembly Against Austerity («Народное собрание против жесткой экономии»).