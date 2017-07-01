В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш против правительства Мэй

Несколько десятков тысяч человек в субботу прошли маршем по центральным улицам Лондона, требуя отставки правительства консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Акция протеста получила название Not one day more («Ни днем больше»), а ее организатором выступила инициативная группа The People's Assembly Against Austerity («Народное собрание против жесткой экономии»).

Митингующие собрались в районе головного офиса вещательной корпорации Би-би-си Broadcasting House, дошли до Трафальгарской площади и прошли по Уайтхоллу, улице, на которой расположены главные правительственные учреждения Великобритании. Участники акции ненадолго задержались близ резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, скандировав при этом имя лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, передает ТАСС.

«Мы выступаем против правительства, приверженного мерам жесткой экономии, сокращениям и приватизации.

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Мы выступаем за достойное медицинское обслуживание, систему образования, жилищное хозяйство, рабочие места и материального благосостояния для всех», - отмечалось в заявлении организатора митинга.

Когда шествие позднее достигло Парламентской площади, его участники почтили минутой молчания память погибших в пожаре жителей жилого дома Grenfell Tower на западе Лондона. Жертвами этой трагедии стали по меньшей мере 80 человек. Теневой министр финансов Лейбористской партии Джон Макдоннелл пообещал помочь всем погорельцам и расселить их в том же районе города, где они и проживали: «Grenfell Tower символизирует все то плохое, что происходит в нашей стране с момента навязывания нам мер жесткой экономии».

Согласно опросу общественного мнения компании YouGov, проведенного в июне по заказу газеты The Times, Корбин впервые опередил по популярности Мэй. В кресле премьера его видят 35% опрошенных, в то время как Мэй поддерживают 34% респондентов. Еще 30% не определились по этому вопросу. Лейбористам удается набирать очки, обещая британцам увеличение финансирования социальной сферы.