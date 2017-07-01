Приехавшие в Эстонию на заработки грузины попали в сложное положение: всего 1700 евро на троих

В деревянном доме около Таллиннского автобусного вокзала в небольшой 30-метровой квартирке живут семь взрослых мужчин из Грузии и Украины. Трое из них, приехавших в Эстонию в апреле на заработки из Грузии, попали в сложное положение. Сейчас они трясут бумагами, показывают договора и разрешение на посещение строительного объекта и говорят, что боятся остаться без работы и крыши над головой, пишет Postimees.

По словам мужчин, которые, вероятнее всего, работают в Эстонии нелегально, им дали три дня на то, чтобы освободить квартиру. «Один только билет на самолет стоит 350 евро», - жалуются грузины.

25-летний Атванди, 34-летний Гайоз и 40-летний Александр живут рядом с городом Гори. В Эстонию они приехали с помощью польской фирмы-посредника TVI INC.

Мужчинам обещали платить 1000 евро в месяц на руки.

Реклама

В качестве доказательства мужчин демонстрируют договор на польском языке, заключенный 27 апреля. Однако в договоре говорится только, что фирма должна обеспечить их жильем и другими необходимыми ресурсами до того, как им заплатят за первый месяц. При этом в договоре как место работы указан город Познань.

На месте грузинами занимается предприятие Seltronik LTD, которое, в свою очередь, работает подрядчиком на объекте солидной строительной фирмы Mitt & Perlebach.

Грузины утверждают, что работали на объекте 60 дней подряд по 12 часов и получили за свою работу всего 1700 евро на троих.

Деньги они потратили на возврат долгов и проживание. От польской фирмы, по их словам, больше ни слуху, ни духу.

«У меня договор с польской фирмой, где эти грузины работают. Я перечисляю каждый месяц деньги, из которых фирма платит им зарплату. Они работают в польской фирме, я им платить не должен», - говорит, в свою очередь, представитель Seltronik LTD Денис Боронин.

Он отмечает, что фирма Seltronik должна была только позаботиться о том, что у них было жилье и транспорт до места работы.

«Сейчас поляки пропали без следа, - говорит Боронин, добавляя, что все-таки выплатил мужчинам зарплату за первый месяц и пообещал выплатить остаток. – Людей стало жалко».

По его словам, хозяин квартиры, в которой сейчас живут грузины, требует, чтобы ее освободили к первому июля.

Руководитель проектов OÜ Mitt & Perlebach Денис Кайбияйнен признал, что грузины работали на их объекте, но для него стало неожиданностью и то, что они могут находиться в Эстонии нелегально и то, что им не платят зарплату. Он отметил, что они имеют дело напрямую с подрядчиком, которому и перечисляют деньги.

В таких условиях живут рабочие. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Запрос журналистов Postimees в Департамент полиции и погранохраны привел к возбуждению дела о проступке. Департамент отмечает, что для работы в Эстонии нужно зарегистрировать в департаменте или ходатайствовать о виде на жительство. При этом не имеет значения, в какой стране, и с какой фирмой заключен трудовой договор, если работа осуществляется на территории нашей страны.

Еще по этой теме