Путин подписал закон о сноcе значительной части Москвы

 

Фото: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома. Документ размещен в субботу, 1 июля, на официальном портале правовой информации.

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Программа реновации устанавливает очередность сноса многоквартирных домов с учетом их технического состояния. Речь идет о зданиях первого периода индустриального домостроения, а также о домах, «аналогичных им по характеристикам конструктивных элементов», в которых собственники помещений проголосовали за включение в программу.

К многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся здания с девятью этажами и меньше,

возведенные по типовым проектам, которые были разработаны в период с 1957 по 1968 год.

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Реновация не будет применяться к аварийным домам, их снос продолжится в соответствии с уже существующим законодательством, уточняет «Интерфакс». Решение о включении дома в программу принимают жители дома — для этого необходимо более 2/3 голосов. При этом существует путь выхода из программы.

Определяется, что при переезде будет предоставляться равнозначное жилье с отделкой в том же районе, что и прежнее, либо деньги.

Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где люди могут переселяться не только в рамках округа. Обитателям коммуналок гарантируются отдельные квартиры.

Закон был принят Госдумой России 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

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