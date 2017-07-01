Восточную Европу накрыла аномальная жара, в Болгарии +44 градусов

 

Фото: Flickr.com/by still wanderer

Аномальная жара в субботу настигла Восточную Европу и начала один за другим обновлять температурные рекорды. В Румынии ртутные столбики термометров перевалили за отметку в плюс 42 градуса, в Болгарии воздух и вовсе прогрелся до 44 градусов. Экстремальные условия уже привели к человеческим жертвам, власти стран были вынуждены объявить критический уровень погодной опасности.

В Болгарии жарче всего в субботу было в городе Русе на Дунае, где, по данным Национального института метеорологии и гидрологии Болгарской академии наук, температура достигла рекордных 44 градусов. Кроме того, температурный рекорд (за 115 лет метеонаблюдений) был установлен в Плевене: 40 градусов в тени (на 3 градуса выше, чем было в 1963 году), передает ТАСС.

В столице Болгарии Софии из-за высоких температур погибли пять человек, 180, включая детей и пожилых людей, обратились за медицинской помощью. По всей стране число пострадавших достигло нескольких сотен.

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Почти во всей Болгарии объявлен критический уровень опасных метеорологических явлений.

В Румынии по всей стране термометры превысили отметку в плюс 40 градусов, в южном городе Джурджу было особенно жарко - плюс 42. В 19 южных и восточных уездах страны, включая Бухарест, введен максимальный «красный код» погодной опасности, означающий «сильную жару и тепловой дискомфорт».

Румынские метеорологи сообщают, что ночи в стране в ближайшие дни будут «тропическими», термометры не будут опускаться ниже 20 градусов, а индекс температуры и влажности превысит критический порог в 80 единиц. Такое предупреждение Национальная метеорологическая администрация до сих пор делала лишь дважды за всю историю.

Власти Румынии открыли в городах пункты первой помощи и снабжения питьевой водой, воду также раздают пассажирам в общественном транспорте. На дорогах запрещено движение крупнотоннажного транспорта из-за плавящегося асфальта, сокращена скорость движения поездов, поскольку в отдельных местах на уровне почвы температура превышает плюс 50.

Отметим, что в конце июня аномальная жара установилась в сибирских регионах. Температура воздуха там поднималась до плюс 40 градусов. В центральной части России лета до сих пор только ждут, однако, судя по событиям в Восточной Европе, его наступление может оказаться не самым радостным событием.

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