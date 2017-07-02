Американские полицейские с начала года застрелили почти полтысячи человек

За шесть месяцев 2017 года американская полиция застрелила 492 человека, подсчитала газета The Washington Post. Такую статистику издание начало вести после скандала, разгоревшегося в 2014 году после убийства правоохранителями безоружного темнокожего молодого человека в городе Фергюсон. Исследование журналистов показало, что полицейские в 2015 и 2016 годах убили вдвое больше людей, чем указывалось в официальных отчетах ФБР. Нынешний год, судя по всему, не станет исключением.

По данным газеты, большинство убитых полицейскими были белые люди с огнестрельным или иным видом оружия. Около четверти убитых были темнокожими, но это при том, что афроамериканцы составляют всего 6 процентов населения США.

В этом году число убитых безоружных сократилось до 27. Для сравнения, в прошлом году количество убитых безоружных граждан к июлю составляло 34, а еще годом ранее - 50. Среди убитых безоружных 26 процентов были темнокожими (в 2016 году - 32 процента).

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Психические расстройства - распространенное явление среди жертв полицейских: у каждого четвертого убитого была болезнь подобного рода.

ФБР, в свою очередь, привело статистику по количеству убитых полицейских. Их число с января по 29 июня составило 21, на два меньше, чем за тот же период годом ранее. В прошлом году в общей сложности были убиты 66 офицеров полиции, исключая случайные смерти.

Напомним, в 2015 году по США прокатилась волна многотысячных митингов против произвола правоохранителей. После случаев, когда жертвами стражей порядка становились безоружные подростки, поднимались целые восстания. Для усмирения демонстрантов американским властям приходилось вводить в города части Национальной гвардии.

«Когда люди, нанятые для того, чтобы защищать, убивают человека, это неизбежно приводит к спорам: герой ли этот человек или преступник. Одна пуля может закончить жизнь, сломать карьеру, разжечь восстание и расовую вражду и даже повлиять на политику нации», - отмечали тогда журналисты.

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