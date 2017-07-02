Американские полицейские с начала года застрелили почти полтысячи человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

За шесть месяцев 2017 года американская полиция застрелила 492 человека, подсчитала газета The Washington Post. Такую статистику издание начало вести после скандала, разгоревшегося в 2014 году после убийства правоохранителями безоружного темнокожего молодого человека в городе Фергюсон. Исследование журналистов показало, что полицейские в 2015 и 2016 годах убили вдвое больше людей, чем указывалось в официальных отчетах ФБР. Нынешний год, судя по всему, не станет исключением.

Еще по этой теме

По данным газеты, большинство убитых полицейскими были белые люди с огнестрельным или иным видом оружия. Около четверти убитых были темнокожими, но это при том, что афроамериканцы составляют всего 6 процентов населения США.

В этом году число убитых безоружных сократилось до 27. Для сравнения, в прошлом году количество убитых безоружных граждан к июлю составляло 34, а еще годом ранее - 50. Среди убитых безоружных 26 процентов были темнокожими (в 2016 году - 32 процента).

Реклама

Психические расстройства - распространенное явление среди жертв полицейских: у каждого четвертого убитого была болезнь подобного рода.

ФБР, в свою очередь, привело статистику по количеству убитых полицейских. Их число с января по 29 июня составило 21, на два меньше, чем за тот же период годом ранее. В прошлом году в общей сложности были убиты 66 офицеров полиции, исключая случайные смерти.

Напомним, в 2015 году по США прокатилась волна многотысячных митингов против произвола правоохранителей. После случаев, когда жертвами стражей порядка становились безоружные подростки, поднимались целые восстания. Для усмирения демонстрантов американским властям приходилось вводить в города части Национальной гвардии.

«Когда люди, нанятые для того, чтобы защищать, убивают человека, это неизбежно приводит к спорам: герой ли этот человек или преступник. Одна пуля может закончить жизнь, сломать карьеру, разжечь восстание и расовую вражду и даже повлиять на политику нации», - отмечали тогда журналисты.

Еще по этой теме
В Нью-Йорке полицейский застрелил бросившуюся на него с битой голую женщину

В Нью-Йорке полицейский застрелил бросившуюся на него с битой голую женщину

Полицейские в США застрелили слабоумного старика с распятием в руках

Полицейские в США застрелили слабоумного старика с распятием в руках

В Калифорнии полицейские застрелили слепого

В Калифорнии полицейские застрелили слепого


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Piņķi, 337000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 415000 EUR
Земля
Земля, Baloži, 55000 EUR

reklama.vesti.lv

Робби Уильямс споет на закрытии «Новой волны - 2017» Showbiz

Робби Уильямс споет на закрытии «Новой волны - 2017»

Собака стала главной звездой выступления оркестра Wo&Men

Собака стала главной звездой выступления оркестра

Лайма Вайкуле по-соседски сходила в гости к президенту Латвии Showbiz

Лайма Вайкуле по-соседски сходила в гости к президенту Латвии

Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом» Wo&Men

Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом»

Медики открыли особую ценность обычной малины Wo&Men

Медики открыли особую ценность обычной малины

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 