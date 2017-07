В New York Post вышла статья о Трампе из трех слов

Статья, вышедшая под заголовком «О «твитах» Трампа» (On Trump's Tweets), опубликована в разделе, где печатаются материалы, отражающие мнение редакции издания.

«Остановись. Просто остановись», - гласит весь текст пятничной заметки.

На своем сайте New York Post в электронной версии статьи разместила ссылку на другой материал, посвященный скандалу, разгоревшемуся вокруг недавнего «твита» Трампа, в котором он оскорбил двух критиковавших его ведущих телеканала MSNBC - Мику Бжезински он назвал «сумасшедшей», а Джо Скарборо - «психопатом».

