В Татарстане автобус столкнулся с «КамАЗом» и сгорел дотла: 13 погибших

 

Фото: http://16.mchs.gov.ru

В Татарстане междугородний автобус столкнулся с «КамАЗом» и загорелся, в результате ДТП погибли 13 человек. МВД считает виновным водителя автобуса, который столкнулся с буксируемым грузовиком. Фото с места ЧП свидетельствуют, что автобус выгорел дотла. Возбуждено дело. Водитель жив. В Татарстане объявят траур, отменят сабантуи.

Крупное ДТП произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск. Автобус Neoplan следовал по маршруту «Самара - Ижевск». Водитель столкнулся с попутным грузовиком, от удара автобус опрокинулся и загорелся на проезжей части.

МВД по Татарстану уточняет, что столкновение с грузовиком совершил водитель автобуса: «Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ«. После удара автобус опрокинулся и загорелся». «Пятый канал» подчеркивает, что это был не прицеп, а полноценный грузовик марки MAN. Управляемость и маневренность конструкции из двух грузовиков была снижена. От удара грузовики съехали в кювет, MAN выгорел.

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По данным Минздрава региона, в аварии погибли 13 человек, в том числе двое детей, пострадали 15. Из 15 пострадавших 12 человек находятся в стационарах больниц, трое отпущены на амбулаторное лечение. Казанское издание «Бизнес-Онлайн» уточняет, что четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести. Их доставили в больницу Набережных Челнов и медсанчасть ПАО «Татнефть» в Альметьевске.

Tatpressa уточняет, что в автобусе было 28 человек.

Водитель автобуса жив и в настоящее время дает показания, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

«Татар-информ» сообщает, что в республике в связи с катастрофой будет объявлен траур, районные сабантуи отменят.

Возбуждено дело

Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)». Об этом «Интерфаксу» сообщила помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Эльвира Газизова. Решается вопрос о возбуждении второго дела - о сбыте товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам Газизовой, на месте трагедии работают следователи и криминалисты СУ СКР по Татарстану.

На место аварии вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.


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