Осужденный за коррупцию экс-премьер Израиля будет раздавать еду и лекарства беднякам

Эхуд Ольмерт
 

Эхуд Ольмерт. Фото: REUTERS/Scanpix

Осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы «Маасиягу» досрочно, отбыв 16 из 27 месяцев заключения, сообщает NEWSru Israel. По условия освобождения, оставшиеся 11 месяцев он будет работать в двух благотворительных организациях, которые занимаются раздачей беднякам еды и лекарств.

Ольмерт был освобожден в соответствии с решением комиссии при службе охраны тюрем, удовлетворившей просьбу экс-премьера об условно-досрочном освобождении. Прокуратура приняла решение не подавать апелляцию на это решение.

Из тюрьмы он вышел рано утром 2 июля. После этого Ольмерт был взят под охрану общей службы безопасности (ШАБАК). Из тюрьмы «Маасиягу» экс-премьер направился в Тель-Авив.

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Ольмерт провел в тюрьме 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по «делу Талански».

После освобождения Ольмерт обязан раз в две недели являться в управление полиции на поверку. Помимо этого глава правительства посвятит время добровольческой деятельности в двух организациях.

В марте 2016 года глава государства отклонил просьбу Ольмерта о помиловании. В решении канцелярии президента отмечалось, что, если комиссия по охране тюрем сочтет возможным условно-досрочное освобождение премьер-министра, президент будет готов взвесить освобождение Ольмерта от наложенных на него ограничений. Теперь экс-премьер может подать такое прошение.


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