Дадаев заявил, что он «не идиот», чтобы убивать Немцова прямо напротив Кремля

Заур Дадаев
 

Заур Дадаев. Фото: REUTERS/Scanpix

Признанный виновным в убийстве Бориса Немцова чеченец Заур Дадаев поговорил с членом Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой после приговора суда. «Дождь» в воскресенье опубликовал монолог Дадаева: тот утверждает, что его пытали, присяжными манипулировали, а властям Чечни защитить его в суде не позволил «статус».

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Сначала Дадаев говорит, что его избивали два дня: «Меня держат ни за что. Привезли избитым в Лефортово. Меня били током, пытали - в протоколе сказано, что задержали 5-го, а доставили 7 марта, как вы думаете, где я был два дня?»

После приговора Дадаев говорит, что сидит «за самое громкое преступление, которое не совершал» и критикует коллегию присяжных: «Их продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили. И вам не кажется подозрительным, что они три дня думали? Что там думать? 26 вопросов». Отметим, что в день вынесения вердикта из зала удалили двоих присяжных, а виновным Дадаева и его сообщников признали 10 голосами против двух.

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Арестован убийца Бориса Немцова

Фото: Арестован убийца Бориса Немцова0

«Если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, (а на деле) признательные показания дал под пытками.

Мне сказали, что я отсюда не выйду, друга моего убили при задержании (Шаванова). И мои друзья-братья себя оговорили (Губашевы)»,

- заявил чеченец.

В середине апреля «Коммерсант» опубликовал видео и расшифровку признательных показаний Дадаева, от которых он позже отказался, призывая всех сделать выводы по этому поводу самостоятельно.

Дадаев так описывает обстоятельства съемки: «Вы посмотрите видео внимательно, я там нервничаю, это заметно. Там с обратной стороны в дверях стояли люди в масках».

Он также заявил, что «не общался» с властями Чечни - ни с Рамзаном Кадыровым, ни с Русланом Геремеевым. «А Кадыров, почему он должен был меня защищать?.. Чеченские власти могли бы прийти в суд и сказать, что меня не отправляли, но статус, наверное, не позволил.

Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля», - говорит он.

Похороны Бориса Немцова в Москве

Фото: Похороны Бориса Немцова в Москве1

29 июня в Московском окружном военном суде присяжные огласили свой вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова, которого застрелили 27 февраля 2015 года. Заура Дадаева и еще четырех фигурантов дела признали виновными и не заслуживающими снисхождения. Дадаева следствие считает киллером, который шесть раз выстрелил в спину Немцову, когда он шел по Большому Москворецкому мосту. Свою вину Дадаев не признал.

Анзор и Шадид Губашевы, по версии гособвинения, участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.

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