Пуск ракеты с Байконура привел к двум жертвам

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Падение частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» после пуска с космодрома Байконур привело к степному пожару площадью свыше 190 квадратных километров. В результате от ожогов погибли два гражданина Казахстана.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 14 июня привел к двум жертвам. Как сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, в обоих случаях смерть наступила из-за ожогов в результате степного пожара, возникшего после падения частей ракеты-носителя.

Гражданин Казахстана Вячеслав Тыц был госпитализирован в травматологическое отделение центральной больницы города Жезказган с термическими ожогами второй-третьей степени. Позднее его перевели в Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова, однако из-за большой площади поражения спасти пациента не удалось. Как уточняют в министерстве,Тыц был сотрудником российского «НПО машиностроения» и выполнял работы по сбору отделяемых частей ракеты-носителя.

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Ранее от аналогичных травм скончался еще один гражданин Казахстана - Юрий Хатюшин.

Площадь возгорания превышала 190 квадратных километров

Для расследования обстоятельств произошедшего была создана комиссия в составе сотрудников российской госкорпорации «Роскосмос» и других специалистов, которая пришла к выводу, что возгорание носило техногенный характер в условиях «сложной погодной обстановки». Сильный ветер и высокая температура воздуха стали причиной быстрого распространения пожара в степи, утверждают эксперты. По оценкам научно-исследовательского центра «Гарыш-Экология», площадь возгорания составила 193 квадратных километра.

Российские и казахстанские специалисты пообещали «применять беспилотные летательные аппараты» для контроля за обстановкой во избежание повторения подобных инцидентов в дальнейшем.

В 2016 году несколько раз «по техническим причинам» переносились запуски с другого космодрома - «Восточный». Кроме того, в ходе строительства объекта рабочие многократно бастовали из-за невыплат зарплат и хищений, ущерб от которых оценен в 1,5 млрд рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел.


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