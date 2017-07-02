В Бразилии после 30 лет поисков задержан известный наркобарон, сделавший «пластику»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Наркодельца не могли найти так долго потому, что он сменил имя и сделал пластическую операцию.

Бразильская полиция задержала в субботу, 1 июля, одного из самых крупных торговцев кокаином в Латинской Америке Луиша Карлуса да Рошу по кличке Белая голова. Он был пойман в городе Сорризу, который находится в центре Бразилии.

В операции по его задержанию участвовали 150 полицейских. Вместе с ним был также задержан его главный сподвижник, конфискованы предметы роскоши на сумму 10 миллионов долларов, среди них - люксовые автомобили и самолеты. Поиски Луиша Карлуса да Роши продолжались 30 лет потому, что он не только сменил имя, но и сделал пластическую операцию на лице.

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Все это время да Роша продолжал заниматься наркобизнесом. Он создал масштабную сеть по производству и сбыту кокаина. Наркотик изготовляли в джунглях Боливии, Колумбии и Перу, а продавали - в США и Европе. Состояние Карлоса оценивается в 100 млн долларов.

Во всем мире около 250 миллионов человек употребляют нелегальные вещества, свидетельствует Всемирный доклад о наркотиках, опубликованный 22 июня Управлением ООН по наркотикам и преступности в Вене. Наиболее часто используемые наркотики в ЕС - это кокаин, экстази, амфетамины и каннабис. Марихуану пробовали почти 88 миллионов взрослых в Евросоюзе, 1 процент взрослых жителей ЕС употребляет каннабис ежедневно или более 20 дней в месяц.

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