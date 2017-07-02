Иностранные инвестиции в США резко сократились

Сумма прямых инвестиций зарубежных предприятий в экономику США резко сократилась. Об этом сообщает специализированное издание WirtschaftsWoche со ссылкой на предварительные данные американского статистического ведомства.

В первом квартале этого года сумма прямых иностранных инвестиций в США составила 83,6 миллиарда долларов, что почти на 40 процентов ниже аналогичного периода 2016 года.

Издание отмечает, что немецкие предприятия отличились особой сдержанностью и в четвертом квартале 2016 года вложили около 1,41 миллиарда долларов в создание и расширение производственных мощностей в США, что на четыре миллиарда меньше, чем в третьем квартале того же года.

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За период с января до конца марта 2017 года эта сумма снизилась до 992 миллионов долларов.

Если предварительные расчеты статистического ведомства подтвердятся, то это будет означать, что объем прямых инвестиций из Германии в США сократился до показателя первого квартала 2013 года.

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом сеет неуверенность среди немецких предпринимателей, рассказала WirtschaftsWoche руководитель отдела внешней экономической политики Федерального объединения немецкой промышленности Шторми-Анника Мильднер.

Неопределенность зародилась в связи с рядом предвыборных заявлений Трампа. Так, он обещал исправить «дисбаланс в мировой торговле», для чего, оказавшись в Белом доме, провозгласил курс на отмену свободной торговли и введение протекционизма.

В частности, администрация Трампа обвиняет Китай и ряд европейских государств, прежде всего Германию, в использовании нечестных методов для достижения этими странами положительного баланса в торговле с США.