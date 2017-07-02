«Умершая» в прямом эфире пакистанская журналистка жива и злится на соцсети

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Пакистанская журналистка, ставшая героиней вирусного видео о «смерти в прямом эфире», объявилась живой. Кроме того, она изрядно злится на соцсети, по которым разошлись кадры прямого эфира, во время которого она потеряла сознание, сообщает India.com.

Корреспондент Изра Хан во время прямого включения внезапно осела на землю. Толпа ее подхватила, окружающие стали оказывать первую помощь.

По соцсетям видео разошлось с текстом о том, что Изру не удалось спасти и она вскоре умерла. Новость растиражировали СМИ. В России, например, Изру Хан «умертвил» федеральный «Пятый канал». По версии соцсетей, Изра делала репортаж с праздника Ураза-Байрам.

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India.com разъясняет, что видео было снято еще в сентябре 2016 года, но стало вирусным лишь сейчас.

Видео

Слухи о смерти Изры, хоть и были изрядно преувеличены, стали столь популярны, что ей лично пришлось их опровергнуть.

Она опубликовала фото из студии, а также провела живую сессию вопросов и ответов в своем Twitter.

Изре также пришлось выступить в прямом эфире индийского телевидения - среди пользователей из этой страны WhatsApp-видео стало особенно популярным.

India.com пишет, что, будучи изначально крайне раздраженной тем, что обрела популярность из-за старого видео, журналистка в итоге нашла положительные моменты. Изра заявила, что никогда не думала, что о ней беспокоятся и любят так много людей.


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