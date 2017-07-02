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Аномальная жара настигла Восточную Европу. В Румынии столбики термометров поднялись до 42°, в Болгарии воздух прогрелся до 44°. Власти объявили критический уровень погодной опасности.

В столице Болгарии Софии из-за высоких температур погибли пять человек, 180, включая детей и пожилых людей, обратились за медицинской помощью. По всей стране число пострадавших достигло нескольких сотен.

Почти во всей Болгарии объявлен критический уровень опасных метеорологических явлений. Жарче всего было в городе Русе на Дунае, где, по данным Национального института метеорологии и гидрологии Болгарской академии наук, температура достигла рекордных 44° градусов. Кроме того, температурный рекорд (за 115 лет метеонаблюдений) был установлен в Плевене: 40° градусов в тени (на 3° градуса выше, чем было в 1963 году).

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В Румынии по всей стране термометры превысили отметку в плюс 40°, в южном городе Джурджу было особенно жарко — плюс 42°. В 19 южных и восточных уездах страны, включая Бухарест, введен максимальный «красный код» погодной опасности, означающий «сильную жару и тепловой дискомфорт».

Власти Румынии открыли в городах пункты первой помощи и снабжения питьевой водой, воду также раздают пассажирам в общественном транспорте. На дорогах запрещено движение крупнотоннажного транспорта из-за плавящегося асфальта, сокращена скорость движения поездов, поскольку в отдельных местах на уровне почвы температура превышает плюс 50.


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