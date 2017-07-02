Истребители и корабли КНР сделали предупреждение эсминцу США в Южно-Китайском море

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Истребители и военные корабли Китая сделали предупреждение американскому эсминцу USS Stethem, который без разрешения Пекина вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

«2 июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод», — отметил Лу Кан.

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При этом официальный Пекин опротестовал действия Вашингтона.

«Китайская сторона выражает американской стороне недовольство и решительный протест в связи с этими действиями», — говорится в сообщении.

Ранее Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о возможном конфликте между США и Китаем.


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