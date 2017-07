Трамп в воскресенье использовал свой Twitter-аккаунт с 33 млн читателей для публикации смонтированного видео: он избивает рестлера, на месте лица которого размещен логотип телеканала. Пост моментально стал одним из самых популярных в микроблоге президента, набрав за час около 70 тысяч ретвитов и сотню тысяч лайков-сердечек.

Позже помощник Трампа по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт подчеркнул, что видео не надо рассматривать в качестве угрозы.

Американский лидер поставил к своему сообщению хештеги #FraudNewsCNN («сфабрикованные новости CNN») и FNN («Fake News Network», «Лживая новостная сеть»).

Twitter

Ответ CNN цитирует издание The Hill: представитель телеканала указал на «подростковое поведение Трампа», которому следовало бы готовиться к зарубежной поездке, первой встрече с Владимиром Путиным, заняться законом о здравоохранении и проблемой Северной Кореи.

ак отмечает ТАСС, оригиналом видео, по всей видимости, является запись передачи WrestleMania в 2007 году. Тогда во время «Битвы миллиардеров» Трамп «сразился» с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE Винсом Макмэном.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который «уложил» его на пол и «нанес» несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен именно на лицо Макмэна.

Twitter

CNN statement responding to the president: "We will keep doing our jobs. He should start doing his." pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG— Brian Stelter (@brianstelter) 2 July 2017