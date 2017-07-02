Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в собственном Twitter избил нелюбимый им либеральный телеканал CNN - с помощью монтажа. Телеканал, часто критикующий Трампа, оказался в центре скандала после того, как был вынужден удалить статью о связях одного из членов команды президента с Россией, а затем - уволить ответственных за ее подготовку редакторов.

Еще по этой теме

Трамп в воскресенье использовал свой Twitter-аккаунт с 33 млн читателей для публикации смонтированного видео: он избивает рестлера, на месте лица которого размещен логотип телеканала. Пост моментально стал одним из самых популярных в микроблоге президента, набрав за час около 70 тысяч ретвитов и сотню тысяч лайков-сердечек.

Позже помощник Трампа по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт подчеркнул, что видео не надо рассматривать в качестве угрозы.

Реклама

Американский лидер поставил к своему сообщению хештеги #FraudNewsCNN («сфабрикованные новости CNN») и FNN («Fake News Network», «Лживая новостная сеть»).

Twitter

Ответ CNN цитирует издание The Hill: представитель телеканала указал на «подростковое поведение Трампа», которому следовало бы готовиться к зарубежной поездке, первой встрече с Владимиром Путиным, заняться законом о здравоохранении и проблемой Северной Кореи.

ак отмечает ТАСС, оригиналом видео, по всей видимости, является запись передачи WrestleMania в 2007 году. Тогда во время «Битвы миллиардеров» Трамп «сразился» с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE Винсом Макмэном.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который «уложил» его на пол и «нанес» несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен именно на лицо Макмэна.

Twitter

В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу. Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка.

Трамп не упускает случая пройтись по либеральным СМИ, которые упрекает в необъективном освещении своей деятельности.

Последний скандал вокруг CNN связан со статьей от 22 июня. В ней говорилось, что американский финансист Энтони Скарамуцци и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. После этого Скарамуцци выступил на форуме с критикой американских санкций в отношении России.

В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, обещал ли Скарамуцци Дмитриеву скорое смягчение санкционной политики.

В РФПИ заявили, что Дмитриев и Скарамуцци лишь пожали друг другу руки.

Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту. Позднее три сотрудника компании уволились в связи со скандалом.

Еще по этой теме
Корреспондентам CNN и ряда газет отказали в доступе на брифинг Белого дома

Корреспондентам CNN и ряда газет отказали в доступе на брифинг Белого дома

Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом

Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом

Скандал в США: ведущая CNN сфотографировалась с «отрубленной» головой Трампа

Скандал в США: ведущая CNN сфотографировалась с «отрубленной» головой Трампа


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Археологи обнаружили под центром Мехико башню из черепов Hi-Tech

Археологи обнаружили под центром Мехико башню из черепов

Какая женщина! Лена Ленина впервые показала маму Wo&Men

Какая женщина! Лена Ленина впервые показала маму

Собака стала главной звездой выступления оркестра Wo&Men

Собака стала главной звездой выступления оркестра

В Бермудском треугольнике из ниоткуда «вырос» остров Hi-Tech

В Бермудском треугольнике из ниоткуда «вырос» остров

Робби Уильямс споет на закрытии «Новой волны - 2017» Showbiz

Робби Уильямс споет на закрытии «Новой волны - 2017»

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 