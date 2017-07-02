Президент США Дональд Трамп в собственном Twitter избил нелюбимый им либеральный телеканал CNN - с помощью монтажа. Телеканал, часто критикующий Трампа, оказался в центре скандала после того, как был вынужден удалить статью о связях одного из членов команды президента с Россией, а затем - уволить ответственных за ее подготовку редакторов.

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Трамп в воскресенье использовал свой Twitter-аккаунт с 33 млн читателей для публикации смонтированного видео: он избивает рестлера, на месте лица которого размещен логотип телеканала. Пост моментально стал одним из самых популярных в микроблоге президента, набрав за час около 70 тысяч ретвитов и сотню тысяч лайков-сердечек.

Позже помощник Трампа по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт подчеркнул, что видео не надо рассматривать в качестве угрозы.

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Американский лидер поставил к своему сообщению хештеги #FraudNewsCNN («сфабрикованные новости CNN») и FNN («Fake News Network», «Лживая новостная сеть»).

Twitter

Ответ CNN цитирует издание The Hill: представитель телеканала указал на «подростковое поведение Трампа», которому следовало бы готовиться к зарубежной поездке, первой встрече с Владимиром Путиным, заняться законом о здравоохранении и проблемой Северной Кореи.

ак отмечает ТАСС, оригиналом видео, по всей видимости, является запись передачи WrestleMania в 2007 году. Тогда во время «Битвы миллиардеров» Трамп «сразился» с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE Винсом Макмэном.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который «уложил» его на пол и «нанес» несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен именно на лицо Макмэна.

Twitter

CNN statement responding to the president: "We will keep doing our jobs. He should start doing his." pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG— Brian Stelter (@brianstelter) 2 July 2017

В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу. Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка.

Трамп не упускает случая пройтись по либеральным СМИ, которые упрекает в необъективном освещении своей деятельности.

Последний скандал вокруг CNN связан со статьей от 22 июня. В ней говорилось, что американский финансист Энтони Скарамуцци и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. После этого Скарамуцци выступил на форуме с критикой американских санкций в отношении России.

В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, обещал ли Скарамуцци Дмитриеву скорое смягчение санкционной политики.

В РФПИ заявили, что Дмитриев и Скарамуцци лишь пожали друг другу руки.

Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту. Позднее три сотрудника компании уволились в связи со скандалом.





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