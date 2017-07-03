Спикер Рады поздравил ВМС Украины: Моряки вернут Крым

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в поздравлении с Днем ВМС Украины выразил уверенность в том, что украинские моряки вернут Крым, чем вызвал немалый ажиотаж в Рунете.

Заявление политика стало первым в топе по популярности российского агрегатора новостей Рамблер.

В поздравлении с днем ВМС Украины, размещенном на официальном сайте парламента, Парубий отметил: «Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинская военно-морского флота в Крыму в 1918 году».

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Парубий отметил, что «именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Именно после этого похода Олег оставил на воротах Царьграда свой щит - символ победы. В июле 1918 года было создано первое постоянно действующее соединение кораблей Военно-морского флота Украинского государства, которое начало современный украинский военный флот».


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