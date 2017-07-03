Названа причина страшного ДТП с 14 жертвами в Татарстане

Стали известны причина и подробности страшной аварии с 14 жертвами в Татарстане. У автобуса при столкновении с грузовиком оторвалось переднее колесо, после чего он перевернулся и загорелся, установили следователи, рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков.

«У автобуса при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Конструктивные особенности этого автобуса — у него топливный бак впереди справа. И автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться. Произошло возгорание», — рассказал Добряков.

По его словам, за несколько секунд после возгорания бензобака огонь распространился по всему салону автобуса, а из-за опрокидывания транспортного средства на правый бок оказались заблокированы все двери, которые также расположены справа.

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Как уже сообщал портал, в автобусе находилось 29 человек: водитель и 28 пассажиров. 14 человек погибли, еще 15 получили травмы и ожоги. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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