Во Франции неизвестные расстреляли людей около мечети

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Около мечети во французской коммуне Авиньон неизвестные открыли огонь, передает La Provence со ссылкой на полицию.

По имеющимся данным, двое нападавших, вооруженных ружьем и пистолетом, прибыли к месту происшествия на автомобиле и открыли огонь по людям, которые покидали мечеть.

Отмечается, что в результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, восемь человека, в том числе семилетний ребенок. Нападавшим удалось покинуть место преступления.

Фото: Scanpix/Reuters

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Првоохранители не рассматривают случившееся как теракт и предполагают, что причиной атаки мог служить конфликт молодых людей.


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