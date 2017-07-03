В Эстонию прибыли военные из Венгрии

Венгерские военные
 

Венгерские военные. Фото: REUTERS/Scanpix

В Эстонию 2 июля прибыл транспортный самолет США C-17 Globemaster с подразделением венгерских военнослужащих на борту, передает Интерфакс-Украина.

В пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что они примут участие в учениях Training Bridge 2017, после чего останутся в стране в порядке трехмесячной ротации.

Подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 25-й пехотной бригады вооруженных сил Венгрии. Военных разместят в городе Выру где они будут взаимодействовать со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии.

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Отмечается, что боевая техника прибудет в Эстонию 3 июля по железной дороге. В ее состав входят бронетранспортеры BTR-80.

Прибытие венгерского подразделения осуществляется на основании решения Вышеградской группы, которая заявила о намерении внести свой вклад в меры сдерживания НАТО и увеличить военное присутствие альянса в государствах Балтии.

Ранее в Эстонию прибыли британские и французские военные с техникой. Всего в стране будут служить около 1200 солдатов НАТО.

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