Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине
 

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине. Фото: TASS/Scanpix

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с субботы, 1 июля, осталась без генерального секретаря, поскольку члены ОБСЕ не смогли договориться о преемнике итальянского дипломата Ламберто Заньера, срок полномочий которого истек 30 июня.

Новый административный глава пока не утвержден, поскольку 57 членов организации, включая представителей России и США, не смогли достичь согласия по «пакету» назначений на ряд руководящих должностей, уточняет DW.

По словам Заньера, сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком расколе в организации. При этом, по данным дипломатических источников dpa, расхождения в данном вопросе между Россией и другими членами ОБСЕ - всего лишь одна из причин кадрового кризиса. Наряду с ней существуют и другие, добавил собеседник агентства, не вдаваясь в подробности.

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Помимо поста генерального секретаря остаются вакантными позиции руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Как пояснил итальянский дипломат австрийскому агентству APA, ситуация с «одним назначением вылилась в четыре, что приводит к необходимости пакетного решения и делает его принятие - в условиях сложившихся противоречий - еще сложнее».

Очередная возможность для разрешения кадровых вопросов представится во время встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ 11 июля в Вене.

Наиболее вероятным преемником Заньера в должности генсека ОБСЕ является бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер.


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