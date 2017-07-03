Трамп обсудил Северную Корею с главами Китая и Японии

Президент США Дональд Трамп обсудил накануне по телефону с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ угрозу, которую представляет собой Северная Корея. Китайский лидер подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Премьер Японии выразил готовность усилить давление на Пхеньян.

О прошедших телефонных беседах президента США с китайским и японским коллегой сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Во время разговора Трампа с Си Цзиньпином «оба лидера вновь подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова». «Президент Трамп вновь заявил о своем намерении искать более сбалансированные торговые отношения с торговыми партнерами Америки», - цитирует агентство сообщение администрации президента США.

В то же время китайские государственные СМИ сообщили без каких-либо уточнений, что Трамп и Си Цзиньпин обсудили «мир и стабильность на Корейском полуострове», передает Reuters.

Лидер Китая сказал президенту США, что «негативные факторы» повлияли на китайско-американские отношения

и Пекин уже выразил свою позицию Вашингтону, следует из расшифровки телефонного разговора, которую приводит гостелевидение КНР.

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Также Китай надеется, что США смогут надлежащим образом урегулировать вопрос с Тайванем в соответствии с политикой «одного Китая», сказал Си Цзиньпин своему американскому коллеге, как сообщает китайское государственное ТВ.

В минувший четверг Пентагон сообщил об одобренной Госдепартаментом оружейной сделке США с Тайванем на 1,4 млрд долларов. В ее рамках остров, в частности, должен получить более 200 торпед различных типов, а также несколько десятков противорадиолокационных ракет и комплектующих к ним. В Госдепе тогда подчеркнули, что на политику «одного Китая» сделка не влияет. Тем не менее посольство КНР в Вашингтоне выразило недовольство заключением контракта.

Кроме того, в минувшее воскресенье американский эсминец USS Stethem проплыл мимо спорных островов в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими. Судно встретили китайские боевые корабли и истребители.

МИД КНР выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны.

В свою очередь, Трамп и Абэ в ходе телефонной беседы вновь сообщили о своей решимости усилить давление на Северную Корею. «Они подтвердили, что альянс Соединенные Штаты - Япония готов защищаться и реагировать на любую угрозу или действия, предпринятые Северной Кореей», - говорится в заявлении Белого дома.

Заместитель секретаря правительства Японии Коити Хагиуда сообщил журналистам, что Япония, США и Южная Корея проведут «трехсторонние переговоры лидеров на саммите G20», который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. По его словам, Абэ и Трамп согласились, что будут призывать Китай работать над проблемой Северной Кореи.

Как отмечает Reuters,

Трамп испытывает все большее недовольство неспособностью Китая обуздать КНДР.

Поэтому ссылка на тему торговли в разговоре с Си Цзиньпином была признаком того, что президент США, возможно, готов вернуться к более жестким переговорам по вопросам бизнеса с Пекином после периода сдерживания в надежде, что Китай окажет давление на Северную Корею.

На прошлой неделе Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне заявил об окончании «эры стратегического терпения» по отношению к КНДР и призвал мировое сообщество объединиться против северокорейского режима. Он также отметил, что США тесно сотрудничают с Японией и Южной Кореей и разрабатывают дипломатические, экономические и оборонные меры для защиты своих союзников и граждан от такой угрозы, как Северная Корея.

2 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию, расширяющую санкции в отношении КНДР в связи с последними ракетными запусками в этой стране. В Совбезе призвали Северную Корею немедленно прекратить запрещенную ракетно-ядерную деятельность, а также предпринять действия для «политико-дипломатического урегулирования» напряженности на Корейском полуострове. В Пхеньяне документ не признали, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.







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